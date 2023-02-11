В России 11 февраля выявлено 12 845 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в России было выявлено 12 845 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальное количество заражений с 15 октября 2022, когда было выявлено 13 384 случая.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 3 043 коронавирусных пациента. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург – там 1 311 случаев, на третьем Свердловская область – 377 новых пациентов.

Кроме того, за минувшие сутки в России вследствие COVID-19 скончались 36 человек, выздоровели от инфекции 8 258 человек. Количество госпитализированных с коронавирусом пациентов составило 1 391.

Таким образом, с начала пандемии в стране было выявлено 22 060 370 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 395 520 человек, выздоровели 21 425 889 раз.

Как писал сайт KP.RU, накануне в России медики выявили 12 392 случая заражения коронавирусной инфекцией.