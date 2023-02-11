Британский политик Пэррис заявил о праве Запада участвовать в переговорах России и Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Западные страны вправе участвовать в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта, так как они оказывают военную помощь Киеву, заявил бывший член парламента Великобритании Мэттью Пэррис в колонке для газеты The Times.

"Мы не можем допустить, чтобы создалось впечатление, что мы на Западе просто поставляем бесплатное оружие, - подчеркнул Пэррис. - Мы платим за это. Не одному Зеленскому заказывать музыку".

По оценке политика, конфликт завершится именно дипломатическим путем, и на это должен повлиять Запад во главе с Соединенными Штатами.

Как ранее писал сайт KP.RU, группа депутатов Европарламента выступила с инициативой начать мирные переговоры с российской стороной, немедленно прекратив всю военную и финансовую поддержку Киеву.

Парламентарии ссылаются на отчеты западных спецслужб, в которых они рекомендуют американскому правительству начать мирные переговоры с Москвой для предотвращения Третьей мировой войны.

Напомним, постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским условия мирного соглашения заведомо неприемлемы. По мнению постпреда РФ, так называемый "мирный план" главы Незалежной выглядит как насмешка.