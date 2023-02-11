Директор Фонда энергоразвития Пикин считает, что землетрясение в Турции не скажется на ее превращении в международный газовый хаб Фото: REUTERS

Сильнейшее землетрясение, произошедшее в Турции в минувший понедельник, 6 февраля, не повлиет на планах сделать из страны международный газовый хаб, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Никак не скажется. Могут быть сдвиги по времени, но кардинально ничего не поменяется. Каких-то дополнительных затрат из-за землетрясения этот проект не требует. Вся нужная для газового хаба инфраструктура находится на северо-западе – в противоположной части страны от той, что разрушена землетрясением», – объяснил он в интервью с KP.RU.

Как отметил Пикин, пострадавший в провинции Хатай газопровод имеет региональное значение и не связан с международными поставками. Кроме того, добавил эксперт, пока нет сведений и том, каким образом землетрясение могло повлиять на нефтепроводы из Азербайджана и Ирака, проходящие через Турцию. Таким образом, резюмировал он, важная для экспорта и транзита газа и нефти энергосистема, не пострадала.

Как писал сайт KP.RU, количество жертв землетрясения в Турции, по официальным данным, превысило 20 тысяч человек, а пострадавших – 80 тысяч.