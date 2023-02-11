Трещина шириной 200 метров образовалась после землетрясения в Турции

В оливковом поле образовалась гигантская трещина после землетрясения в Турции Фото: Кадр видео

Огромная трещина появилась в провинции Хатай после землетрясения в Турции, унесшего свыше 20 тысяч жизней. Об этом сообщает агентство IHA Haber.

Журналисты уточнили, что гигантский провал в земле появился в оливковом поле, буквально разделив его на две части. Ширина расщелины составила около 200 метров, а глубина – порядка 30 метров.

В подтверждение агентство опубликовало кадры, снятые с квадрокоптера.

Напомним, после землетрясения в Турции, по официальным данным на утро 11 февраля 2023 года, погибшими числятся 20 665 человек. Ранения получили 80 088 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главе Сирии Башару Асаду в связи с последствиями землетрясения, которое произошло в понедельник, 6 февраля.