Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Турции 44 человека Фото: REUTERS

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции 44 человека.

«За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая пять живых», – рассказал ТАСС представитель ведомства.

По его словам, российские спасатели в Турции и Сирии за сутки успевают разобрать более 1,5 тысячи кубических метров завалов. Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения ведутся в круглосуточном режиме, отметил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, количество жертв землетрясения в Турции, по официальным данным, превысило 20 тысяч человек, а пострадавших – 80 тысяч.

Напомним, накануне МЧС России доставило в Сирию 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения. Ведомство передало жителям республики продукты питания и предметы первой необходимости.