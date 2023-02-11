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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 9:23

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Турции 44 человека

Пятеро из них оказались живы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Турции 44 человека

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Турции 44 человека

Фото: REUTERS

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции 44 человека.

«За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая пять живых», – рассказал ТАСС представитель ведомства.

По его словам, российские спасатели в Турции и Сирии за сутки успевают разобрать более 1,5 тысячи кубических метров завалов. Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения ведутся в круглосуточном режиме, отметил собеседник агентства.

Как писал сайт KP.RU, количество жертв землетрясения в Турции, по официальным данным, превысило 20 тысяч человек, а пострадавших – 80 тысяч.

Напомним, накануне МЧС России доставило в Сирию 35 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения. Ведомство передало жителям республики продукты питания и предметы первой необходимости.