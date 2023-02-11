Китайские смартфоны OnePlus начали блокировать в России

OnePlus 11 блокируются в России, утверждает Макаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайские смартфоны OnePlus 11 после включения за пределами КНР блокируются, лишаясь функции звонков. Об этом заявил главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров.

"OPPO решила убить бренд OnePlus целиком и полностью, - написал Макаров в своем телеграм-канале. - Смартфоны, купленные в Китае и включенные за пределами Китая (Европа, США, Россия) - лишаются функции звонков".

Журналист также привел официальный ответ компании, в котором говорится, что устройства бренда OPPO, официально представленные в России, получают сервисную поддержку. Но это не распространяется на смартфоны OnePlus, так как они "официально не представлены на российском рынке".

В случае возникновения проблем с мобильным устройством в компании рекомендовали обращаться по месту покупки.

Как ранее писал сайт KP.RU, в 2022 году суммарный объем поставок смартфонов в Китае составил 285,8 млн единиц, что на 13,2% ниже, чем годом ранее. Это минимальный показатель за 10 лет, говорится в исследовании компании IDC.

Среди компаний лидером по поставкам смартфонов в Китае стала Vivo, несмотря на падение продаж на четверть (-25,1%). Снижение отмечается у большинства других крупнейших производителей, в том числе Apple (-4,4%), Xiaomi (-23,7%) и OPPO (-28,2%). Бренд Honor, наоборот, отчитался о росте поставок на 34,4%, став единственным из топ-5 компаний по выпуску смартфонов, которому удалось избежать снижения.