В ДНР назвали СВО на Украине операцией по спасению миллионов жителей Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальная военная операция на Украине стала уже операцией по спасению миллионов жителей Донбасса, считает председатель Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.

«Мы обнаружили документы, которые доказывали, что Украина готовила свое нападение. СВО фактически опередила эти планы на несколько суток. Сегодня можно смело говорить, что СВО нужно расценивать как операцию по спасению миллионов жителей Донбасса», – заявил глава парламента ДНР в интервью ТАСС.

Как отметил Бидёвка, постоянные обстрелы Вооруженных сил Украины населенных пунктов Донбасса приносят страдания мирному населению. Страшно представить, что творили бы украинские военные и их союзники, если бы захватили какие-нибудь населенные пункты ДНР, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин назвал целью проведения спецоперации защиту людей и самой России от угроз.