Власти Турции сообщили, что сила землетрясения сопоставима со взрывом 500 атомных бомб

Разрушения после землетрясения в Турции сопоставимы со взрывом 500 атомных бомб Фото: REUTERS

Сила землетрясения в Турции по разрушительному эффекту сопоставима со взрывом 500 атомных бомб. Об этом заявил журналистам глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

По его словам, продолжительность подземных толчков составила две минуты, превратив в руины значительную часть территории страны.

"Разрушительный эффект от него сравним со взрывом 500 атомных бомб", - констатировал Татар.

Как ранее писал сайт KP.RU, голландский сейсмолог Франк Хугербитс выразил мнение, что страшное землетрясение в Турции свидетельствует об изменениях в распределении напряжений по всему ближневосточному региону. По его оценке, сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.

Напомним, после землетрясения в Турции, по официальным данным на утро 11 февраля 2023 года, погибшими числятся 20 665 человек. Ранения получили 80 088 человек.