Президент Финляндии считает возможным вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО к июлю 2023

Президент Финляндии Саули Ниинистё Фото: REUTERS

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО к июлю этого года, считает финский президент Саули Ниинистё. По его мнению, Хельсинки и Стокгольм станут членами альянса к саммиту НАТО в Вильнюсе.

«Если не до Вильнюса, то почему после?» – заявил политик в интервью агентству STT.

Как полагает Ниинистё, затягивание вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс связано с проблемами внутри самого военно-политического блока. Все страны НАТО этому удивлены, считает он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Вместе с тем Турция положительно относится к вступлению в НАТО Финляндии, отметил политик.

Напомним, ранее президент Турции заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме.

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