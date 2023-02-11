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НовостиЭкономика11 февраля 2023 11:38

FT: спрос на золото в России вырос в пять раз в 2022 году

Аналитики полагают, что это связано с геополитической нестабильностью
Роман КИЛЬМЯШКИН
В России фиксируют пятикратный рост спроса на золото

В России фиксируют пятикратный рост спроса на золото

Фото: Shutterstock

Спрос на золото в России увеличился в пять раз в 2022 году. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на сведения Всемирного совета по золоту.

На Российскую Федерацию при этом пришлось только 2% мировых закупок драгоценного металла. Абсолютным лидером по этому показателю стал Китай – его доля составила 19%.

Опрошенные изданием аналитики полагают, что рост спроса на золото связан с нестабильностью геополитической обстановки. Так инвесторы стараются обезопасить свои средства от обесценивания.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия заняла четвертое место в мире по запасам золотовалютных резервов (ЗВР). К такому выводу пришли российские эксперты, проанализировав данные центробанков разных стран на начало этого года.

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько при этом отметил, что Запад заморозил именно валютные резервы, в то время как слитки золота находятся в России.