Эксперт Южалин объяснил, когда выгоднее увольняться: до или после праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин ответил, когда выгоднее увольняться: до или после праздничных дней.

Закон предусматривает единые гарантии, вне зависимости от период увольнения, но чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня. А это значит, что выплаты при увольнении будут выше.

- Проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов,- говорит Южалин RT.

Если встает выбор написать заявление до февральских праздников или после, то эксперт называет более подходящим второй вариант. Тогда будет меньше потерь в деньгах.

Но стоит помнить, что при увольнении по собственному желанию, человек должен отработать две недели. В этом сроке учитывают выходные и праздничные дни.

В правиле есть исключения, в таком случае работодатель сможет подписать увольнение день в день, но подать прошение нужно за три дня.

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