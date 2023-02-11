Путин наградил пожарных и железнодорожников за мужество при ликвидации последствий теракта на Крымском мосту Фото: Архив "КП"

Президент России Владимир Путин наградил пожарных и железнодорожников, участвовавших в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Как следует из указа, опубликованного на портале правовой информации, орденом Мужества награждены машинист тепловоза Юрий Квашнин, а также пожарные пожарного поезда Александр Невзоров, Александр Усовский и Сергей Щенятский.

Медалью «За отвагу» удостоен помощник машиниста тепловоза Виктор Прошин, медалью «За отвагу на пожаре» – пожарный пожарного поезда Олег Авдюков, начальник пожарного поезда Николай Андрианов, машинист насосных установок пожарного поезда Юрий Доценко, а также пожарные Сергей Карпинский и Вадим Шкиль и замначальника пожарного поезда Валерий Кузнецов.

Как писал сайт KP.RU, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно со Следственным комитетом РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Министерства оборны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, а также сотрудники ведомства и агентура.