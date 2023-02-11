Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21 043, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«21 043 гражданина погибли и 80 097 граждан получили ранения», – сказал глава республики в ходе выступения в провинции Диярбакыр.

Напомним, сила землетрясения в Турции по разрушительному эффекту была сопоставима со взрывом 500 атомных бомб. Об этом заявил глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар. По его словам, продолжительность подземных толчков составила две минуты, превратив в руины значительную часть территории страны.

Как заявил ученый РАН Юрий Виноградов, количество жертв землетрясения могло бы быть существенно меньше, если бы жители Турции были подготовлены к нему и знали, как правильно себя вести при его первых признаках. Кроме того, отметил он, большинство домов в Турции построено не в сейсмостойком варианте или под более низкий уровень сейсмостойкости. О вероятности землетрясения в этом регионе страны было известно еще несколько лет назад, поскольку это сейсмоопасная зона, подчеркнул эксперт.