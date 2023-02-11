Глава МИД Германии Бербок признала ошибочными свои заявления о войне Европы с Россией Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее заявления о Европе, которая ведет войну с Россией, были ошибочными.

«Есть пословица, которая звучит: «Не ошибается лишь тот, кто не живет», – сказала дипломат в интервью газете Tagesspiegel.

Напомним, 24 января глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания в Страсбурге заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу вместе делать больше для Украины.

После слов министр иностранных дел Германии жители страны потребовали ее отставки. В то же время с критикой Бербок выступили и некоторые германские политики, в частности генеральный секретарь баварского Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер. По его мнению, слова главы МИД ФРГ несут «огромный риск для безопасности страны», поскольку она фактически призывает ввязаться в конфликт на Украине.