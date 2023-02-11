Врач-травматолог заверил, что хруст суставов не представляет опасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-травматолог, ортопед клиники академика Ройтберга Сергей Малыхин рассказал, что особый хруст, который порой человек слышит в суставах, не несет в себе опасности.

Причина в том, что когда мы хрустим спиной и шеей, в этот момент фасеточные суставы растягиваются. Жидкость растекается по всей суставной капсуле.

- Когда жидкость превращается в пузырьки газа, они лопаются, и мы ощущаем снижение напряжения, - говорит эксперт «Спорт-Экспрессу».

Именно пузырьки дают тот самый характерный лопающийся звук. Кстати, соединительный связки могут стимулировать нервные окончания, это как раз добавляет процессу приятных ощущений.

Так что хрустеть можно, но не всеми частями тела. Шея в этом плане очень нежная часть тела.

- Слишком интенсивные и резкие движения грозят травмами вне зависимости от того, слышим ли хруст или нет, — резюмировал травматолог.