В МИД России заявили, что отношения с Евросоюзом находятся на «нижайшей отметке» Фото: REUTERS

Отношения России с Евросоюзом находятся в настоящее время на «нижайшей отметке», считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Сегодня отношения на нижайшей отметке, и это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности», – заявил дипломат в интервью телеканалу «Звезда».

По словам замглавы МИД России, виноват в таком положении дел сам Евросоюз. Как отметил Вершинин, уже на протяжении многих лет Брюссель отказывается от каких-либо политических контактов.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистов на Украине.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Запад ввел санкции против России в расчете на революцию в стране с последующим смещением политического руководства. Западные лидеры даже не скрывают, что преследовали именно эту цель, отметил он.