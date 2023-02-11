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НовостиПолитика11 февраля 2023 12:57

В МИД России заявили, что отношения с Евросоюзом находятся на «нижайшей отметке»

Это плохо с точки зрения международной стабильности, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России заявили, что отношения с Евросоюзом находятся на «нижайшей отметке»

В МИД России заявили, что отношения с Евросоюзом находятся на «нижайшей отметке»

Фото: REUTERS

Отношения России с Евросоюзом находятся в настоящее время на «нижайшей отметке», считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Сегодня отношения на нижайшей отметке, и это плохо с точки зрения мировых международных отношений и международной стабильности», – заявил дипломат в интервью телеканалу «Звезда».

По словам замглавы МИД России, виноват в таком положении дел сам Евросоюз. Как отметил Вершинин, уже на протяжении многих лет Брюссель отказывается от каких-либо политических контактов.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистов на Украине.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Запад ввел санкции против России в расчете на революцию в стране с последующим смещением политического руководства. Западные лидеры даже не скрывают, что преследовали именно эту цель, отметил он.