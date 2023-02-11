Перед Днем всех Влюбленных россияне скупают тематические фотосессии и воздушные шары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Дня всех Влюбленных стало известно, какие тематические услуги пользуются наибольшим спросом у россиян.

Чаще всего в феврале покупали тематическую романтическую фотосессию, а также организацию необычных свиданий и совместные мастер-классы.

Также вырос спрос на заказ бенто-тортов, букетов и заказ воздушных шаров.

Спрос на фотосессии вырос на 86%, а количество предложений увеличилось на 25%.

Свидание мечты выбирают на крыше, в лесу или даже на снегоходах.

Спрос на услуги помощников по организации романтического свидания по всей стране вырос в 4,5 раза. Предложений таких услуг стало на 88% больше.

Средняя стоимость колеблется, в зависимости от предстоящего мероприятия. За снегоходы в среднем нужно заплатить 3,5 тыс.рублей, а свидание в Москва Сити — будет стоить 4,7 тыс.рублей.

А вот совместный полет на вертолете над городом обойдется в 2,9 тыс.рублей с человека.

Самым необычным подарком является совместная игра на барабанах и парные татуировки, пишет «Ридус».

В эти дни также вырос спрос на услуги по доставке воздушных шаров и свежих букетов. Спрос на цветы вырос на 31%, а шары стали заказывать чаще на 112%.

Есть и более необычные презенты. Для тех, кто ценит юмор, можно отправиться бывшему парню или девушке таракана с его именем. Такие данные отражены в исследовании «Авито».