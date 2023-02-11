Рекрутер перечислила преимущества сотрудничества с самозанятыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова назвала преимущества сотрудничества с самозанятыми. Для работодателей есть определенная выгодна – это упрощенный налоговый режим и минимум ответственности.

Самозанятые могут свободно размещать рекламу, не бояться проверок, таким образом, круг заказчиков для них не ограничен.

При этом, данный статус дает легализацию всех доходов и официальное их подтверждение.

-Значит, этой группе проще взять кредит, получить документы и не только. Помимо этого, в случае споров, самозанятым легче отстаивать в суде свои права, - говорит NEWS.ru Лоикова.

Ставки по налогам в 6 и 4% не будут расти до 2028 года. А вся отчетность осуществляется в мобильных приложениях.

- Такие сотрудники имеют возможность делать отчисления в пенсионный фонд, а это значит, что накапливается стаж для будущей пенсии, - заключила эксперт.