Аналитик назвал товары, которые вырастут в цене на маркетплейсах в ближайшее время Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace Роман Мосолов назвал товары, которые в ближайшее время подорожают на маркетплейсах.

Если нужно купить кому-то подарок, то стоит озаботиться этим вопросом уже сейчас. Цены будут только расти. Так что лучше уже сейчас купить товары для сада и огорода, а также для летних развлечений. Это может быть каркасный бассейн, наборы для пикника.

Прибавить в цене могут подарочные наборы и косметика. А еще детские товары.

- В детей люди готовы вкладывать деньги всегда, — отмечает Мосолов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В ходу всегда хозтовары, вроде швабр, веников, вешалок, инструментов.

Вне зависимости от сезона всегда есть спрос на зоотовары, так что ими тоже можно запастись заранее.

Продукты тоже стремительно дорожают. С начала текущего года среди всех продуктов сильнее всего подорожали огурцы. Цены взлетели вдвое из-за роста стоимости электроэнергии, необходимой для выращивания овощей в теплицах, и произошедшего у некоторых тепличных комбинатов сбоя, пишет РИАМО.

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