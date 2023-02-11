Захарова призвала главу МИД Германии Бербок не содействовать эскалации конфликта на Украине Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне стран Европы против России и предупредила главу дипломатии, чтобы Германия не совершала "непоправимых" ошибок в Украине.

"Если Вы осознали свою ошибку искренне, вы это поймете. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также призвала Бербок перестать заниматься "эскалацией кризиса" в Украине, говоря о поставках западного оружия Киеву.

По мнению Захаровой, Германия с 2014 года поддерживала Украину, власти которой вели боевые действия на Донбассе. Вместе с тем она выразила убеждение, что это стало поводом начала спецоперации России в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее заявления о Европе, которая ведет войну с Россией, были ошибочными.

Вместе с тем она сказала, что власти Германии пока не обсуждают передачу Украине боевых самолетов. По словам Бербок, гораздо важнее для Берлина реализация уже принятых договоренностей по поставкам вооружений Киеву. Как отметила дипломат, властям Германии приходится принимать сложные решения и обдумывать свои действия, так как поставки оружия – это "не игрушки".