Китай намерен утроить ядерные запасы к 2035 году из-за обострения отношений с США Фото: REUTERS

Власти Китая намерены увеличить свои ядерные запасы в три раза к 2035 году на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами, рассказали источники, знакомые с обсуждением планов Пекина.

По информации агентства Kyodo, КНР планирует нарастить количество своих боеголовок до 900. Пекин ожидает дальнейшего обострения ситуации вокруг Тайваня, из-за которого у китайского руководства конфликт с Вашингтоном.

Между тем источник в Китае сообщил, что разработанный Народно-освободительной армией (НОАК) КНР план по наращиванию ядерного потенциала уже одобрен председателем республики Си Цзиньпином. Пекин планирует осуществить его в два этапа: к 100-летию основания НОАК в 2027 году довести число ядерных боеголовок до 550 единиц, а к 2035 году – до 900.

Напомним, ранее американский генерал Джек Кин заявил, что армия США не готова к войне с Китаем.

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