Количество погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 22 тысячам Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясений в Турции достигло 21 848 человек, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Число погибших составило 21 848, 80 104 человека пострадали», – сказал политик в ходе выступления в провинции Шанлыурфа.

Несколько часов назад Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясения в Турции составило 21 043.

Напомним, сила землетрясения в Турции по разрушительному эффекту была сопоставима со взрывом 500 атомных бомб. Об этом заявил глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар. По его словам, продолжительность подземных толчков составила две минуты, превратив в руины значительную часть территории страны.

В турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, начал расти уровень моря.