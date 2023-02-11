Wildberries сделает для покупателей платными пакеты в пунктах выдачи заказов с 13 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Онлайн-ретейлер Wildberries объявил покупателям о введении платы за полиэтиленовые пакеты при получении заказов в пунктах выдачи. Новые правила начнут действовать с 13 февраля 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании клиентам в личном кабинете.

- С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для приобретенных товаров, то вы сможете его приобрести, - уточнили в компании.

Там также объяснили, что стоимость одного пакета составит от 6 до 15 рублей. При этом списание средств за пакет будет производиться с карты, которая указана в личном кабинете.

Ранее в Wildberries рассказывали про платный возврат товаров. В компании отметили, что он позволяет компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку товара, а это, в свою очередь, дает возможность продавцам устанавливать конкурентные цены. В компании пояснили, что в том случае, когда покупатель отказывается от товара, его нужно доставить обратно на склад, а это значит, что неизбежны логистические расходы.