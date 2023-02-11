Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22 тысяч человек Фото: REUTERS

Общее число погибших в результате серии мощных землетрясений в Турции выросло до 22 327 человек, а количество раненых граждан увеличилось до 80 278 человек. Об этом сообщили в Минздраве страны.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что число жертв землетрясения в Турции возросло до 21 043.

Напомним, сила землетрясения в Турции по разрушительному эффекту была сопоставима со взрывом 500 атомных бомб. Об этом заявил глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар. По его словам, продолжительность подземных толчков составила две минуты, превратив в руины значительную часть территории страны.

Также в ВОЗ рассказывали, что после разрушительного землетрясения в Турции многие жители находятся на открытом воздухе в непригодных для жизни условиях, что может привести к новым многочисленным жертвам.