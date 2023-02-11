Эксперт Елин призвал пересмотреть налоговые соглашения России с Турцией и ОАЭ в короткие сроки Фото: REUTERS

Руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин в беседе с РИАМО заявил о том, что России необходимо пересмотреть налоговые соглашения с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в короткие сроки.

«Особенно важно реализовать ее в максимально короткие сроки, потому что прямые внешнеэкономические контракты позволяют снижать организационные издержки и способствуют более эффективному взаимодействию стран, увеличению товарооборота», - уточнил специалист.

Специалист рекомендовал соглашение пересмотреть в 2023 году для того, чтобы уже в 2024 году документ смог вступить в силу. Тем не менее, Елин призвал понимать, что речь идет о достаточно длительном процессе, который затрагивает «ряд внутренних процедур, который может занять и несколько лет».

Ранее, как писал RT, СМИ сообщали о намерении замминистра финансов США Брайан Нельсон на посетить Турцию и Ближний Восток, в том числе ОАЭ, для проведения переговоров об обходе Москвой введенных антироссийских санкций.

Тем временем, создание зоны свободной торговли между Пекином и странами Персидского залива объявили одной из главных тем встречи председателя КНР Си Цзиньпина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Как сообщал телеканал «360», аналитик назвал сближение Китая с арабскими странами переходом к многополярному миру.