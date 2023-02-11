Американский полковник Макгрегор: Оборона ВСУ на южном направлении рушится благодаря тактике России Фото: REUTERS

Оборона украинских сил на Южном направлении рушится благодаря правильной тактике российской армии. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

- Ситуация на юге Украины рушится, все разваливается на части, - заявил офицер.

По его словам, любой, кто наблюдает за происходящим, понимает, что характер боевых действий в мире начинает серьезно меняться, поскольку бронетехника постепенно утрачивает свою роль.

Ранее Макгрегор высказывал мнение, что Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу. Экс-советник уточнил, что российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил.

Кроме того американский офицер заявлял, что НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ.