В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В верхнюю часть статуи Иисуса Христа, которая расположена в Рио-де-Жанейро, ударила молния попала. Фото этого природного явления уже появились в социальных сетях.

Уточняется, что все произошло во время грозы, которая разразилась накануне поздно вечером. Удар пришелся по голове скульптуры.

До этого сообщалось, что на Пасху статую Христа-Искупителя на горе Корковадо "одели" в халат врача в знак солидарности с медицинскими работниками со всего мира, которые борются с коронавирусной инфекцией. Новый вид статуя получила благодаря подсветке. На монументе также появилось слово "Спасибо" на нескольких языках.

Напомним, легендарная статуя Иисуса Христа расположена высоте более 700 метров над уровнем моря. Благодаря этому возникает ощущение, будто бы она "парит" над Рио-де-Жанейро.