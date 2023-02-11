Зеленский уволил замкомандующего Национальной гвардией Дзюбу

Зеленский уволил заместителя командующего украинской Национальной гвардией. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский в субботу 11 февраля уволил Руслана Дзюбу, который занимал должность замкомандующего украинской Национальной гвардии и отвечал за тыловое обеспечение. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Также Зеленский на совещании с представителями оборонного сектора и силовых структур Украины обсудил усиление государственных институтов.

Ранее Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента. Сообщалось, что чиновник отправился в отставку по собственному желанию.

Также в январе 2023 года написал заявление на увольнение советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Незадолго до этого украинские чиновники обвинили Арестовича во лжи после того, как он признал факт, что падение ракеты на жилой дом в Днепропетровске произошло по вине ПВО Украины.

Напомним, в августе 2022 года Зеленский начал зачистку Службы безопасности Украины и уволил начальников управлений СБУ сразу в нескольких областях.