Захарова призвала созвать экстренный саммит НАТО после публикаций о причастности США к терактам на «Северных потоках»

Захарова призвала созвать экстренный саммит НАТО на после выдвижения пулитцеровским лауреатом версии о причастности США к терактам на "Северных потоках". Фото: Иван МАКЕЕВ

Созыв экстренного саммита НАТО стал бы оптимальным решением для Североатлантического альянса на фоне публикации лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о возможной причастности США к взрывам на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что специалисты из стран альянса не раз выдвигали абсурдные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактами, в то время как Херш и другие журналисты вполне убедительно обосновали версию об участии США в диверсии на трубопроводах.

«Ну, что? Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли-лайкли есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберётся экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?», - написала Захарова в своем Telegram-канале в субботу 11 февраля.

Напомним, американский публицист Сеймур Херш выдвинул версию, что зрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

Также Херш предположил, что планировать взрыв на «Северных потоках» США начали до начала СВО: полное скандальное расследование американского журналиста здесь на KP.RU.

Тем временем военный водолаз объяснил, правдоподобна ли версия пулитцеровского лауреата Херша.

Ранее ученые МГУ описали последствия аварии на «Северном потоке» для планеты.