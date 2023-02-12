Власти Турции сообщили о более чем 24 тысячах погибших после землетрясений

Чило погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи. Фото: REUTERS

Продолжает увеличиваться число погибших после серии землетрясений в Турции. В ночь на воскресенье 12 февраля оно превысило 24 тысячи человек. Об этом в эфире турецкого телеканала TRT Haber сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

«К сожалению, вынуждены сообщить о росте числа погибших. Сейчас их 24 617», - заявил Октай.

Незадолго до этого Минздрав Турции сообщал, что общее число погибших в результате серии мощных землетрясений в Турции выросло до 22 327 человек, а количество раненых граждан увеличилось до 80 278 человек.

Напомним, сила землетрясения в Турции по разрушительному эффекту была сопоставима со взрывом 500 атомных бомб.

Тем временем в турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, начал расти уровень моря.

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