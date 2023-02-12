Американский политолог предрек скорую кульминацию СВО на фоне ослабления ВСУ из-за нехватки боеприпасов. Фото: REUTERS

Слабость украинской армии может привести к кульминации российской СВО на Украине. Такое развитие событий допустил американский политолог и геостратег Джордж Фридман. Эксперт связал ослабление ВСУ с недостатком боеприпасов.

«Нынешняя слабость украинской армии связана с нехваткой ракет большей дальности». – написал эксперт в статье для издания Geopolitical Futures.

Ранее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что в Вооруженных силах Украины почти не осталось боеприпасов. По словам Жовквы, большой расход снарядов связан с высокой интенсивностью боевых действий. Как уточнил замглавы офиса Владимира Зеленского, ВСУ остро нуждаются в боеприпасах, дальнобойной артиллерии, танках и истребителях.

Почему фронт скоро треснет и откуда ВСУ сбегут быстрее всего, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире радио «КП».

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский признался, что мир не входил в его планы.