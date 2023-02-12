Президент Венгрии Каталин Новак высказалась о российской экономике, назвав ее одной из самых определяющих в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика является одной из самых определяющих в мире, и западные страны должны это учитывать в долгосрочной перспективе. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак.

«Россия была, есть и будет», - сказала Новак в интервью изданию Portfolio, призвав не допустить скатывания Запада и Востока к противостоянию и дальнейшей эскалации ядерного оружия.

Ранее американский астронавт Вуди Хобург заявил, что считает «потрясающим» сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе, которое продолжается, несмотря на «самые тяжелые» времена в двусторонних отношениях государств.

Также сообщалось, что в Белом доме признали необходимость сотрудничества с Россией в Арктике.

Тем временем власти Латвии объявили охоту на русскоязычную молодежь, потому что активные молодые оппоненты мешают местным националистам удерживать власть.