Бывший командир украинского нацбата посетовал на потерю ВСУ лучших бойцов в Артемовске. Фото: REUTERS

ВСУ теряют в Артемовске лучших бойцов, и эти потери личного состава не могут быть компенсированы никакими поставками западных танков и авиации. Об этом заявил экс-командир украинского нацбата «Азов»* Максим Жорин.

«Самая большая наша проблема - сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», - цитирует РИА Новости публикацию Жорина в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины скопили группировки численностью 20 тысяч человек на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Тем временем российские военные продвинулись на кременском участке на два километра за три дня.

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