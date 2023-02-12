Пушков напомнил главе МИД ФРГ о неисправимых ошибках после ее «неуклюжих» оправданий за фразу о войне Запада с Россией

Сенатор Пушков прокомментировал слова Анналены Бербок о том, что не ошибается тот, кто не живет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал «раскаяние» главы германского МИД Анналены Бербок, которая признала, что ее слова о «состоянии войны» Запада с Россией были ошибкой.

Политик назвал объяснения Бербок неуклюжими и напомнил ей, что некоторые ошибки невозможно исправить и отметил, что в истории Германии были подобные ошибки.

«После неуклюжих обьяснений глава МИД Германии Бербок все же признала, что ее слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что «не ошибается лишь тот, кто не живет». Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало». – написал сенатор в своем Telegram.

Напомним, 24 января глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания в Страсбурге заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу вместе делать больше для Украины.

Немецкому МИД пришлось оправдываться за слова Бербок об участии ФРГ в войне с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу МИД Германии Бербок не содействовать эскалации конфликта на Украине.

Жители Германии начали требовать отставки главы МИД Бербок после ее слов о «войне с Россией».

Позже Бербок признала ошибочными свои заявления о войне Европы с Россией и заявила, что не ошибается лишь тот, кто не живет.