Зеленский признал, что ряд мировых лидеров видят Украину членом ЕС через десять лет

Зеленский назвал пессимистами тех мировых лидеров, кто не верит в скорое вступление Украины в ЕС. Фото: REUTERS

Ряд мировых лидеров не считают возможным быстрое вступление Украины в Евросоюз и считают, что это произойдет не ранее, чем через 10 лет. Об этом сказал в субботу 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на инвестфоруме американского банка JP Morgan, которое было размещено в его Telegram-канале. Зеленский назвал тех, кто так считает, пессимистами.

«Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет», - сказал Зеленский, добавив, что его целью является вступление Украины в Евросоюз через два года.

Напомним, Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС в феврале 2021 года.

Также сообщалось, что украинский президент нарушил условия вступления в ЕС отменой пожизненного финансового мониторинга высших чиновников.

Тем временем супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что более 90 процентов граждан страны готовы жить без электричества и отопления в течение двух-трех лет, если речь идет о перспективе членства в Евросоюзе.