На Украине могут начать производство британского оружия.
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На Украине могут начать производство вооружений для Великобритании. Обсуждение этой возможности сейчас ведут Лондон и Киев, пишет издание Telegraph.
Сообщается, что речь идет о создании совместных предприятий по производству как вооружений, так и боевых машин по британской лицензии.
«Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве, а любая договоренность будет рассматриваться как значительное укрепление связей Британии с Украиной» - пишет издание.
Другие страны также ведут подобные переговоры с Украиной, отмечает автор публикации.
Напомним, появились документальные свидетельства, что на Украине в биологических лабораториях, финансируемых Министерством обороны США, разрабатывалось биологическое оружие. В том числе работа шла с возбудителями чумы и холеры.
Ранее сообщалось, что возмущенные британцы обратились к Зеленскому и Сунаку после ответа России на поставку самолетов.