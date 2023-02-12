На Украине могут начать производство британского вооружения и военных машин

На Украине могут начать производство британского оружия. Фото: REUTERS

На Украине могут начать производство вооружений для Великобритании. Обсуждение этой возможности сейчас ведут Лондон и Киев, пишет издание Telegraph.

Сообщается, что речь идет о создании совместных предприятий по производству как вооружений, так и боевых машин по британской лицензии.

«Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве, а любая договоренность будет рассматриваться как значительное укрепление связей Британии с Украиной» - пишет издание.

Другие страны также ведут подобные переговоры с Украиной, отмечает автор публикации.

Напомним, появились документальные свидетельства, что на Украине в биологических лабораториях, финансируемых Министерством обороны США, разрабатывалось биологическое оружие. В том числе работа шла с возбудителями чумы и холеры.

Ранее сообщалось, что возмущенные британцы обратились к Зеленскому и Сунаку после ответа России на поставку самолетов.