В Госдуме предложили ввести ответственность за оскорбление Героев России и Советского Союза

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России и Советского Союза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России, если оскорбление было нанесено публично. Такое предложение по изменению законодательства внес депутат Султан Хамзаев, который представляет партию «Единая Россия». Хамзаев является членом думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Такую же ответственность депутат предлагает ввести за оскорбление Героев Советского Союза.

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», - цитирует Хамзаева РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что общество и государство должны защитить защитников Отечества.

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