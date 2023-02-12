Что произошло в ночь на 12 февраля

Премьер Канады Трюдо рассказал о сбитом по его приказу неопознанном объекте. Фото: Иван ВИСЛОВ

Неизвестный объект, пролетавший над Канадой, был сбит американским военным самолетом в субботу 11 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Канадский лидер уточнил, что объект был сбит по его приказу.

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На Украине могут начать производство британского вооружения и военных машин. Лондон и Киев ведут переговоры по этому вопросу.

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Неизвестный объект, сбитый американским самолетом в небе над Канадой 11 февраля, был опасен для судов гражданской авиации. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.