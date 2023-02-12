Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении военно-морской базы России в Красном море Фото: REUTERS

Власти Судана разрешат российскому флоту построить базу в Красном море после процесса пересмотра соглашения о военно-морской базе России, который завершился успешно. Об этом пишет Associated Press.

«Они развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку», - приводит издание слова одного из суданских чиновников.

Как передает издание, на данный момент соглашение необходимо отправить на ратификацию, но прежде нужно подписать рамочное соглашение между военным руководством двух стран и рядом партий, а также объединений гражданского общества. Данное соглашение предусматривает, в том числе, избрание нового премьера.

Договоренностей о создании военно-морской базы материально-технического обслуживания (МТО) для российского флота в Судане достигли три года назад - в ноябре 2020 года. Предполагается, что большая численность личного состава не превысит 300 человек, а одновременно в порту смогут находиться не более четырех российских кораблей. Однако через год после достижения договоренностей Судан потребовал пересмотра условия.

Напомним, накануне в Судан прилетал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.