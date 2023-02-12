Эксперты табачной отрасли назвали причины сокращения поставок сигарет в Россию Фото: Евгения ГУСЕВА

Снижение поставок сигарет и стиков в Россию может быть связано с уменьшением потребления табачной продукции. Такое мнение высказали эксперты данной отрасли, опрошенные РИА Новости.

Согласно отчетности Philip Morris International (PMI), который является одним из крупнейших производителей табачной продукции в мире, по итогам прошлого года компания уменьшила объем отгрузок сигарет и стиков для систем нагревания табака в России до 64,693 млрд единиц, то есть на 6%.

«Эта тенденция снижения, скорее всего, показывает общее снижение потребления стиков и других табачных изделий», - заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов, отметив, что это падение произошло по многим табачным категориям в прошлом году.

По его словам, такие изменения, во-первых, связаны с падением реальных доходов населения, а во-вторых, в определенных категориях - с ростом контрабанды и контрафакта.

Президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЕНС) Лев Григорьев указал на то, что PMI подобным образом сохранил свою долю на рынке.

«По информации от того же Philip Morris, рынок сигарет в РФ за 2022 году снизился на 6%. Это обычная цифра снижения в год», - отметил он.

Напомним, в конце января этого года президент России Владимир Пути подписал закон о повышении акцизов на сигареты и вейпы. Изменения вступят в силу вступят в силу с 1 марта 2023 года.