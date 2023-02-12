В Генассамблее ООН к годовщине начала спецоперации вынесут на голосование антироссийскую резолюцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект резолюции, осуждающий специальную военную операцию России на Украине, а также с предложениями по мирному урегулированию, собираются вынести на голосование в Генеральной Ассамблее ООН к годовщине начала спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники во всемирной организации.

Как сообщается, документ будет основан на так называемой «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Рассмотрение резолюции запланировано на 23 февраля 2023 года.

Ожидается, что в этом заседании примут участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, а также несколько глав МИД стран Европы.

Кроме того, на следующий день, 24 февраля, намечено заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине на уровне министров, в котором помимо Кулебы, Блинкена и Борреля собираются участвовать министры иностранных дел Франции, Германии и других стран ЕС, а также их заместители.

Напомним, в январе этого года замглавы внешнеполитического ведомства Украины Эмине Джапарова заявил о планах Киев вынести на обсуждение проект резолюции Генассамблеи ООН о создании спецтрибунала против Москвы, отметив, что данная резолюция будет представлена и может быть рассмотрена в течение текущего года.

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