Разведчик ЗВО заявил, что украинские силы используют новые виды мин на кременском участке Фото: REUTERS

Разведчик Западного военного округа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые виды мин на кременском участке фронта в Донбассе.

«Обычные лепестки разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго таких не наблюдали. Ждем пока саперы посмотрят», - приводит РИА Новости слова разведчика, выполняющего задачи в Западном военном округе.

Разведчик отметил, что на данный момент украинская армия разбрасывает мины при помощи кассетных боеприпасов.

Напомним, днем ранее, 11 февраля, стало известно, что российские разведчики Западного военного округа, продвигаясь на кременском участке, отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины. Как сообщалось, группа разведчиков одновременно штурмовала два опорных украинских пункта, а само наступление велось по всей территории леса.

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