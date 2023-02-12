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НовостиЭкономика12 февраля 2023 6:11

В МФК назвали среднюю величину займов «до зарплаты» в России

Глава МФК Петков заявил, что средняя величина займов «до зарплаты» в России превысила 11 тысяч рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В МФК назвали среднюю величину займов «до зарплаты» в России

В МФК назвали среднюю величину займов «до зарплаты» в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор микрофинансовой компании «Честное слово» Андрей Петков сообщил, что по итогам 2022 года российские граждане в среднем брали краткосрочные займы до начисления зарплаты (PDL-займы) в размере 11,3 тысяч рублей.

Как рассказал РИА Новости специалист, средний чек по таким займам по результатам прошлого года вырос на 5%, а по среднесрочным займам, которые выдавали большими суммами на несколько месяцев, увеличился на 7,8%, достигнув таким образом 23,8 тысяч рублей.

По данным компании, квартальная динамика обращений в общей сложности показала повышение спроса на микрозаймы. Сообщается, что за первые три квартала спрос увеличился на 17% по PDL-займы и на 20% по среднесрочным займам.

Напомним, ЦБ РФ готовит к внесению в Госдуму проект закона, который позволит россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» установить запрет на получение кредитов и займов.