Депутат Европарламента назвал мотивы США при подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS

Депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что Вашингтон устроил диверсию на трубопроводах «Северных поток» и «Северный поток - 2» для того, чтобы не допустить экономического сотрудничества Москвы и Берлина.

По его словам, западные страны не заинтересованы в открытом расследовании данного дела, поэтому для них станет удобным объяснение, что Москва сама подорвала трубы, но, не указывая причины. Как отметил Бек, Россию демонизируют и заставляют бояться, но в ФРГ немногие люди верят в это.

«США не понравились близкие экономические отношения Германии и России. Они делают что-то или они могли попытаться сделать что-то, что бы могло разорвать эти отношения», - заявил политик.

Евродепутат также заявил, что США руководствовались стратегическими причинами для закрытия энергетических и экономических связей Москвы с Берлином, а также большинства стран Западной и Восточной Европы.

Напомним, ранее американский публицист Сеймур Херш выдвинул версию, что взрывчатку под трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили водолазы США во время учений Североатлантического альянса летом 2022 года.

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