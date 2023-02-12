Назван победитель фестиваля «Сан-Ремо» в Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победителем 73-го ежегодного фестиваля эстрадной музыки «Сан-Ремо» в Италии объявлен поп-исполнитель Марко Менгони, исполнившей песню Due Vite (Две жизни). Итоги конкурса, открытого 7 февраля 2023 года, были подведены в ночь на воскресенье, 12 февраля.

Для 34-летнего Менгони главный приз «Золотая пальма» стала уже вторым в карьере. Он уже одерживал победу на этом конкурсе, что произошло ровно десять лет назад, в 2013 году. В этом году его композиция Due Vite с самого начала была названа фаворитом конкурса, став лучшей у букмекеров.

Свой успех во время церемонии награждения Менгони посвятил женщинам, которые приняли участие в этом фестивале. В мае 2023 года певец представит Италию на Евровидении.

Финальный вечер конкурса прошел в одноименном городке в Лигурии, а главным сюрпризом многочасового концерта было выступление группы Depeche Mode, которые представили публике свою новую песню Ghosts Again, а завершили выступление своим знаменитым Personal Jesus.