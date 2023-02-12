Посол Козлов: Саудовская Аравия отметает неоднократные попытки подключения к коалиции Запада против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Саудовской Аравии Сергей Козлов заявил, что Эр-Рияд отметает попытки западных стран подключить королевство к антироссийской коалиции западных стран

«Несмотря на неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к формируемой Вашингтоном из числа своих сателлитов антироссийской коалиции, в Эр-Рияде такие заходы, насколько нам известно, отметают, исходя из собственных оценок ситуации вокруг Украины», - заявил дипломат в интервью РИА Новости.

Как уточнил Козлов, позиция Эр-Рияда сводится к тому, что урегулирования украинского кризиса нужно добиваться политико-дипломатическими средствами, учитывая интересы всех вовлеченных сторон, а также отличая взвешенностью и неангажированностью.

«Такой подход саудовских друзей воспринимается нами должным образом», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, российский посол также сообщил, что Москва и Эр-Рияд активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества.