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НовостиВ мире12 февраля 2023 7:40

Президент Польши Дуда заявил, что Россия победит на Украине без срочной помощи Запада

По словам польского лидера, наибольшим влиянием в вопросе влияния на украинский конфликт обладает Вашингтон
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Польши Дуда заявил, что Россия победит на Украине без срочной помощи Запада

Президент Польши Дуда заявил, что Россия победит на Украине без срочной помощи Запада

Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro заявил о неизбежном поражении Киева при отсутствии срочной помощи западных стран, указав на необходимость поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужной техники и вооружения.

«Если мы не отправим военную технику на Украину и ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», - заявил польский лидер.

По его словам, наибольшим влиянием в вопросе влияния на украинский конфликт обладает Вашингтон, поскольку американская помощь Киеву является наибольшей среди всех стран-союзников.

Дуда также раскритиковал сценарий передачи России части украинских территории в обмен на урегулирование конфликта. «Если кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою», - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал поражение России смыслом жизни как республики, так и всей Европы.