Президент Польши Дуда заявил, что Россия победит на Украине без срочной помощи Запада Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro заявил о неизбежном поражении Киева при отсутствии срочной помощи западных стран, указав на необходимость поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужной техники и вооружения.

«Если мы не отправим военную технику на Украину и ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», - заявил польский лидер.

По его словам, наибольшим влиянием в вопросе влияния на украинский конфликт обладает Вашингтон, поскольку американская помощь Киеву является наибольшей среди всех стран-союзников.

Дуда также раскритиковал сценарий передачи России части украинских территории в обмен на урегулирование конфликта. «Если кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою», - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал поражение России смыслом жизни как республики, так и всей Европы.