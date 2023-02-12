НАТО оказалась в опасности из-за Британии и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания не может принять руководство силами быстрого реагирования Североатлантического альянса на фоне плачевного состояния армии, а также нехватки боеприпасов на фоне поставок Киеву. Об этом пишет Daily Mail.

Как сказано в статье, ранее НАТО высказала обеспокоенность из-за того, что Лондон будет не в состоянии взять на себя командование данными силами к крайнему сроку 1 января 2024 года, из-за чего руководство альянса неофициально обратилась к Бундесверу, попросив военных ФРГ продолжить командовать данными войсками.

Отмечалось, что Великобритания может в назначенный срок не предоставить по меньшей мере пять тысяч военных, готовых к развертыванию на протяжении от двух до пяти дней.

Один из чиновников Министерства обороны Великобритании заявил изданию о наличии проблем с нехваткой боеприпасов, а также «другого снаряжения, что частично связано с неполным расходованием средств, но также и с количеством боеприпасов и других боеприпасов, которые мы поставляем на Украину».

«Наши силы также растянуты из-за того, что они тренируют украинские войска», - заявил британский военный.

Кроме того, аналитик по вопросам обороны Фрэнсис Тьюза подтвердил данные о плохом состоянии армии Великобритании, которую он назвал «разбитой». По его словам, у военного руководства страны нет личного состава для осуществления миссии по руководству силами быстрого реагирования НАТО.

«Ресурсов, количества, программ обучения, оборудования просто нет. Чтобы скрыть пробелы, британская армия пытается сделать вид, что подразделение может каким-то образом одновременно выполнять несколько задач или миссий», - заявил он.

Напомним, в декабре 2022 года МИД Великобритании заявил о новом пакете военной помощи Украине на 50 млн фунтов, а накануне, 8 февраля 2023 года, британский премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставку основных боевых танков Challenger 2 на Украину в марте этого года.