Статистика заражения коронавирусом в России на 12 февраля 2023 года Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России выявлено 12 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в воскресенье, 12 февраля 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, которые были представлены Оперативным штабом, за прошедшие сутки подтвержден 31 летальный исход, что стало минимумом с 15 апреля 2020 года.

Выписано в связи с выздоровлением 6 805 человек, что на 17,6% меньше по сравнению с минувшей субботой, 11 февраля. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 689 человек, что на 50,5% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 1 февраля 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 22 072 717. Жертвами COVID-19 стало 395 551 заболевших, а из больниц выписали 21 432 694 пациента.