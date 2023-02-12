Группа россиян эвакуирована из зоны землетрясений в Турции 12 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Группа российских граждан из 39 человек утром в воскресенье, 12 февраля, была эвакуирована из зоны землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом сообщило российское посольство в Анкаре.

«Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на Родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы», - сообщило диппредставительство в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник, 6 февраля на юго-востоке и в центральной части Турции было зарегистрировано два мощных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7, что привело к многочисленным разрушениям. Позже, 8 февраля 2023 года, произошло несколько землетрясение около 5. Как предупреждали ранее сейсмологи, страна после мощных землетрясений будет испытывать подземные толчки.

Как писал сайт KP.RU, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших после серии землетрясений в Турции в ночь на воскресенье 12 февраля превысило 24 тысячи человек.

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